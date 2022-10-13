Ceyhun Kazancı'dan Valerien Ismael açıklaması

Ceyhun Kazancı; Şenol Güneş iddiaları, Valerien Ismael'in geleceği, futbolcuların durumu ve birçok konuda mesajlar verdi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında evinde Trabzonspor'u ağırlayacak. Siyah-beyazlılar, mücadele öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Beşiktaş'ta sportif direktör Ceyhun Kazancı, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarıyla sohbet etti.

Kazancı, Beşiktaşla ilgili açıklamalarında, "Valerien Ismael'e gelen eleştirileri abartı buluyorum. Defansif olarak iyiyiz. Geride kalan Fenerbahçe ve Başakşehir maçlarında da iyi olan taraf bizdik. Beşiktaş'ın başında aynı puanı yerli bir teknik direktör toplasa; kesinlikle bu kadar eleştirilmezdi.

Şenol Güneş'i istemediğim yönündeki haberler kasıtlı yapılıyor. Bu tür haberler bize zarar veriyor. Bu tür haberler ısıtılıp ısıtılıp önümüze getiriliyor. Kararı ben vermiyorum. Başkana da saygısızlık yapılıyor.





"Jesus'un kredisinin olması performansa bağlı"

Jorge Jesus’un şu an kredisinin çok olması performansa bağlı. 2 hafta sonra biz 2’de 2 yapar, onlar puan kaybederse durum değişir.

Ligimizde her zaman yabancı hocanın kredisinin düşük olduğunu, yerli hocanın kredisinin ise yüksek olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş özelindeyse kredi farkı fazla açıldı.

Bütün futbolcular ile her gün konuşuyorum. Valerien Ismael'in sisteminden oyunundan rahatsız olan bir tane futbolcu yok. Bütün futbolcular memnun. Bu haberler Beşiktaş'a zarar veriyor.

Rachid Ghezzal'ın ve başka oyuncuların yönetime gidip Valerien Ismael'i şikayet ettiği haberleri yalan.

Valerien Ismael ve ekibi bu oyunu geliştirmek için çok fazla çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.