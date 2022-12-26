Cezalı duruma düşen Toreira: Noel Baba bana kart gösterdi

İstanbulspor maçında gördüğü basit kartla takımını zorlu Sivasspor deplasmanında yalnız bırakacak olan Lucas Toreira tepki topladı.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 2-1 yenen Galatasaray, liderlik koltuğuna oturdu.

Galibiyet sevincini yaşayan teknik heyeti, Lucas Toreira'nın gördüğü kart sinirlendirdi.

Okan Buruk, oyundan çıkarken hakemin sarı kart göstermesiyle 16. haftada deplasmanda Sivasspor ile oynanacak maçta cezalı duruma düşen Lucas Torreira'ya, gereksiz kart gördüğü için sinirlendiğini söyledi.

"Kolay bir şekilde kart gördü"

Sarı kart görmesinin ardından Uruguaylı oyuncuyla arasında geçen diyaloğun sorulması üzerine Buruk, "Sinirlenmemin nedeni daha önce bir kez daha benzer bir kart görmesi. Kolay bir şekilde kart gördü. Hakemin diğer taraftan çıkarmak istemesine rağmen ortadan çıkmayı istemesiyle kart gördü ve cezalı duruma düştü. Buna sinirlendim. Bazen takımlar ve oyuncular kart görmekle ilgili plan yapar ancak bu tür bir şeyimiz de yok." ifadelerini kullandı.

"Burada kalıp antrenman yapacak"

Torreira'yı cezalı olmasına rağmen Sivas'a götürüp götürmeyecekleriyle ilgili soru üzerine 49 yaşındaki teknik adam, "Cezalı oyuncuları bir yere götürmüyoruz. Burada kalıp antrenman yapıyor. Burada kalıp diğer arkadaşlarıyla antrenman yapacak." şeklinde görüş belirtti.

"Noel Baba kart gösterdi"

Gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Lucas Toreira da "Noel Baba bana saçma bir kart gösterdi. Ben de insanım. Hepinizi seviyorum." dedi.