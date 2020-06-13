Chico: Beşiktaş, Avrupa'da da tanınıyor

Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Chico, Beşiktaş ile karşılaşacakları maç öncesi Brezilya basınına konuştu.

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, bugün saat 21.00'de sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

Akdeniz ekibinin Brezilyalı futbolcusu Chico, karşılaşma öncesi ülke basınına açıklamalarda bulundu.

Chico, "Futbola çok uzun süre ara verdik. Bu nedenle oynamadan önce stres olduk. Elimizden gelenin en iyisini vermek istiyoruz. Takım olarak iyi bir ritm yakaladık ve iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ, AVRUPA'DA DA TANINIYOR"

Brezilyalı orta saha oyuncusu, "Çok güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Beşiktaş, sadece Türkiye'nin değil, ayrıca Avrupa'nın da tanınan takımlarından bir tanesi. Bu nedenle, hepimiz elimizden gelenin fazlasını vermek zorundayız. Beşiktaş, evinde çok güçlü bir takımdır ama seyircilerin olmaması bize bir miktar avantaj sağlayabilir. Belki bu durum bizim adımıza bir avantaj olabilir." diyerek sözlerini noktaladı.

2015'te Coritiba'dan Antalyaspor'a transfer olan 33 yaşındaki Chico, bu sezon 19 resmi maçta forma giydi ve 1 gol atıp 1 asist yaptı.