Euro
14,97
0.00%
Dolar
13,41
0.00%
Altın
772,28
0.00%
Borsa
1998
0.00%
Bitcoin
502.322
-3.02%
BTXN Coin
30.95
-4.17%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Güneşli 7 C

    Christian Eriksen, Brentford ile sözleşme imzaladı

    Premier Lig ekibi Brentford, Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'i renklerine bağladı.
    • Haber Merkezi
    • 31.01.2022 - 14:11
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 14:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Christian Eriksen, Brentford ile sözleşme imzaladı

    Premier Lig ekibi Brentford, sahada kalp krizi geçirdiği geçen yılın haziran ayından beri sahalardan uzak kalan Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre; sağlık kontrollerinin ardından 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 6 aylık sözleşme imzalandı.

    Christian Eriksen, Brentford ile sözleşme imzaladı #1

    KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

    Profesyonel kariyerine 2010'da Ajax formasıyla başlayan Eriksen, daha sonra Tottenham ve Inter'de oynamıştı. Geçen yıl düzenlenen 2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki Danimarka-Finlandiya maçında kalp krizi geçirerek yere yığılan Eriksen, sağlık görevlilerinin müdahalesiyle hayata dönmüştü.

    Bu rahatsızlık sonrası kulübü Inter'in sözleşmesini feshettiği Eriksen, bir süredir Ajax'ın genç takımıyla antrenmanlara çıkıyordu.

    Christian Eriksen, Brentford ile sözleşme imzaladı #2


    Görüş Bildir