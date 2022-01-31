- Haberler
- Futbol Haberleri
- Christian Eriksen, Brentford ile sözleşme imzaladı
Christian Eriksen, Brentford ile sözleşme imzaladı
Premier Lig ekibi Brentford, Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'i renklerine bağladı.
- Haber Merkezi
- 31.01.2022 - 14:11
- Güncelleme : 31.01.2022 - 14:16
Premier Lig ekibi Brentford, sahada kalp krizi geçirdiği geçen yılın haziran ayından beri sahalardan uzak kalan Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre; sağlık kontrollerinin ardından 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 6 aylık sözleşme imzalandı.
KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ
Profesyonel kariyerine 2010'da Ajax formasıyla başlayan Eriksen, daha sonra Tottenham ve Inter'de oynamıştı. Geçen yıl düzenlenen 2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki Danimarka-Finlandiya maçında kalp krizi geçirerek yere yığılan Eriksen, sağlık görevlilerinin müdahalesiyle hayata dönmüştü.
Bu rahatsızlık sonrası kulübü Inter'in sözleşmesini feshettiği Eriksen, bir süredir Ajax'ın genç takımıyla antrenmanlara çıkıyordu.