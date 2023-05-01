Christoph Daum: Fenerbahçe şampiyon olacak Fenerbahçe'nin efsane antrenörlerinden olan Christoph Daum, "Fenerbahçe’nin şampiyon olma ihtimali fazlasıyla yüksek. Pazar günü Beşiktaş-Galatasaray derbisini izledim. Galatasaray’ın mücadele ettiğini görüyorum ve onların aşması gereken mücadele ettikleri problemler söz konusu" dedi.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum, Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti.

Can Bartu Tesisleri'nde Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki tarafından karşılanan Daum, teknik direktör Jorge Jesus, teknik ve idari kadro, futbolcular ve çalışanlarla bir araya geldi. Tesisi gezen Alman teknik adam, kulüp televizyonuna da açıklamalarda bulundu.

Geçmiş dönemde kanser tedavisi de gören 69 yaşındaki teknik adam 2003-2006 ve 2009-2010 sezonlarında Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yaptı ve 2 Süper Lig (2003-2004 ve 2004-2005), 1 de Türkiye Kupası (2009) olmak üzere toplamda 3 kupa kazanmıştı.

"Fenerbahçe benim hayatımın bir parçası"

Daum açıklamalarına şöyle başladı:

"Fenerbahçe benim hayatımın bir parçası. Aynı zamanda burası benim ikinci evim. Burada çok güzel, çok harika anılarım oldu. Daima kendimi aile üyesi gibi hissettim. Hem yönetimle hem de burada çalışanlarla, buradaki herkesle büyük bir aileydi. Herkesin düşüncesini toplayıp tek bir bedenle hareket ediyorduk. Bu çok önemli, çünkü bunu futbolda sürekli bulamıyorsunuz."

"Güzel insanlarla karşılaşmak her zaman büyük bir onur"

Alman teknik adam cümlelerine şu şekilde devam etti:

"Benim için buradaki güzel insanlarla karşılaşmak her zaman büyük bir onur. Buradaki efsane oyuncuları görüyorum ve Türkiye’deki bu insanlarla karşılaşmak çok güzel. Taraftarlar için de çok önemli. Uluslararası arenada bilinen oyuncular var burada. Onları görmek, tanımak benim için müthiş. Bunlardan bir tanesi de benim için Aurelio."

"Fenerbahçe şampiyon olacak"

Christoph Daum, Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını söyledi:

"Bu kulüp, taraftara ait bir kulüp. Ne herhangi bir şirkete ne herhangi bir oyuncuya ne herhangi bir başkana. Bu kulübün efsane başkanlarından Aziz Yıldırım ile çalışmıştım. Şimdi Ali Koç başkanlık yapıyor. Ali Koç’un başkanlığından dolayı da bu kulüp kendini şanslı ve mutlu hissetmeli. Taraftarlar Fenerbahçe sevgisini kalpten hissediyorlar. Bu hissiyatı kötü zamanlarda da ortaya koyuyorlar. Taraftarlar takımlarının her daim yanında oluyorlar ve bana göre de şampiyonluğu hak ediyorlar. En kısa sürede umuyorum bu yıl gerçekleşecek, Fenerbahçe şampiyon olacak. Burada çalışırken de sonrasında da gördüm. Taraftarlar her zaman takımına yardım ediyor. Onlara çok teşekkür ediyorum, tüm taraftarlarımıza şükran borçluyum."

"Galatasaray'da problemler söz konusu"

Daum, Galatasaray'ın problemler yaşadığını belirtti:

"Fenerbahçe’nin şampiyon olma ihtimali fazlasıyla yüksek. Pazar günü Beşiktaş-Galatasaray derbisini izledim. Galatasaray’ın mücadele ettiğini görüyorum ve onların aşması gereken mücadele ettikleri problemler söz konusu."

"Fenerbahçe’nin geriden gelmesi küçük bir avantaj olabilir"

Fenerbahçe için geriden gelmenin avantajlı olabileceğini söyleyen Daum, şu değerlendirmeyi yaptı: