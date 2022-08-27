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    Cicaldau Galatasaray'la antrenmana çıkmadı

    Cicaldau Galatasaray'la antrenmana çıkmadı

    İttihat Kalba ile kiralık anlaşması yapılan Alexandru Cicaldau, bugün gerçekleştirilen idmana katılmadı.
    • 27.08.2022 - 15:53
    • Güncelleme : 27.08.2022 - 15:54
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    Galatasaray Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde deplasmanda Trabzonspor 'la karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı.

    Galatasaray, Rumen orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına El İttihat Kalba'ya kiraladı.

    Alexandru Cicaldau sabah gerçekleştirilen idmana katılmadı ve Trabzonspor maçı kadrosunda yer almıyor.

    İmza için Dubai'ye gitti

    Fanatik'in haberine göre; transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Cicaldau'nun transfer için Dubai'ye gittiği belirtildi.

    Cicaldau Galatasaray la antrenmana çıkmadı #1

    6 dakika oynayabildi

    Okan Buruk bu sezon 25 yaşındaki orta saha oyuncusuna sadece Ümraniyespor maçında süre vermişti. Cicaldau 1-0 kazanılan maçta son 6 dakika süre alabilmişti.

    Galatasaray'la 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cicaldau geçen sezon başında Romanya ekibi Universitatea-Craiova takımından 6.5 milyon euroya satın alınmıştı.

    Cicaldau Galatasaray la antrenmana çıkmadı #2

    Morutan da gitmişti

    Sarı-kırmızılı takım kısa süre önce bir başka Rumen oyuncusu Olimpiu Morutan'ı da İtalya Serie B ekibi Pisa'ya 5.5 milyon euro satınalma opsiyonuyla kiralamıştı.

    5 gol atıp, 4 asist yapmıştı

    Hagi'nin futbol akademisinde yetişen ve Romanya Milli Takım forması da giyen merkez orta saha bu geçtiğimiz sezon 43 maçta forma giymiş 5 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.


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