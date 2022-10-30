Cimnastikte Türk sporcular sahne alıyor

2022 Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda bugün milli sporcularımız sahne alacaklar.

Liverpool'un ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Türkiye bugün sahne alacak.

Milli Takımımız'da açılışı, kadın sporcularımız yapacak. Sevgi Kayışoğlu ile Bengisu Yıldız, bireysel alet ve genel tasnifte finallere kalmak için elemelerde serilerini sunanacak. 8 gruptaki ülke ve sporcuların yarıştığı elemeler TSİ 10.30'da başlayıp TSİ 00.05'e kadar devam edecek.

4 alette yarışılacak

Kızlarımız, atlama masası, asimetrik paralel, denge ve yer olmak üzere 4 alette en iyi puanları almaya çalışacak.

Genel tasnifte kızlarımız, ilk 24 isim, bireysel aletlerde ise ilk 8 arasına girmeye çalışacak. Erkek Milli Takımımız ise yarın yarışacak.