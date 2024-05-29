Clinton N'Jie, Sivasspor'la vedalaştı

İHA

Sivasspor ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Clinton N’Jie, sosyal medya üzerinden Sivasspor formalı fotoğrafını paylaşarak camiaya veda etti.

N’Jie, şu notu ekledi:

Mükemmel olmasa da elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Sivasspor taraftarlarına ve bana bu şansı veren Başkanımıza çok teşekkür ederim. Sivasspor’a iyi şanslar diliyorum.