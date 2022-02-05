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    Crespo: Bu durumu tersine çevireceğiz

    Fenerbahçe'nin oyuncusu Miguel Crespo maç sonu yaptığı açıklamada, "Önümüze bakmamız gerekiyor. Takım olarak bu durumu tersine çevireceğiz." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 05.02.2022 - 22:16
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    Crespo: Bu durumu tersine çevireceğiz

    Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, evinde Başakşehir'i konuk etti.

    Mücadeleyi Başakşehir 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

    Fenerbahçeli Miguel Crespo, Başakşehir karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

    "BU DURUMU TERSİNE ÇEVİRECEĞİZ"

    Karşılaşma hakkında konuşan Miguel Crespo "Oynadığım her maçta elimden gelenin en iyisini yapıyorum ama isteğimiz 3 puandı. Herkes savaştı. Pozisyonlarımız vardı ama değerlendiremedik. Önümüze bakmamız gerekiyor. Takım olarak bu durumu tersine çevireceğiz." dedi.

    Crespo: Bu durumu tersine çevireceğiz #1

    "TARAFTAR BİZİ DESTEKLESİN"

    Miguel Crespo ayrıca "Tarafarın desteğinden ötürü mutluyum ama 3 puanla bu mutluluğun karşılığını vermeyi isterdik. Bizi desteklesinler. Birlikte olursak bu durumu tersine çeviririz." ifadelerini kullandı.


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