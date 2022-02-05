Crespo: Bu durumu tersine çevireceğiz

Fenerbahçe'nin oyuncusu Miguel Crespo maç sonu yaptığı açıklamada, "Önümüze bakmamız gerekiyor. Takım olarak bu durumu tersine çevireceğiz." dedi.

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, evinde Başakşehir'i konuk etti.

Mücadeleyi Başakşehir 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Fenerbahçeli Miguel Crespo, Başakşehir karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"BU DURUMU TERSİNE ÇEVİRECEĞİZ"

Karşılaşma hakkında konuşan Miguel Crespo "Oynadığım her maçta elimden gelenin en iyisini yapıyorum ama isteğimiz 3 puandı. Herkes savaştı. Pozisyonlarımız vardı ama değerlendiremedik. Önümüze bakmamız gerekiyor. Takım olarak bu durumu tersine çevireceğiz." dedi.

"TARAFTAR BİZİ DESTEKLESİN"

Miguel Crespo ayrıca "Tarafarın desteğinden ötürü mutluyum ama 3 puanla bu mutluluğun karşılığını vermeyi isterdik. Bizi desteklesinler. Birlikte olursak bu durumu tersine çeviririz." ifadelerini kullandı.