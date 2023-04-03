Cristian Baroni'den sitem: Biraz saygı lütfen

Fenerbahçe'nin 10 kişi kalan Beşiktaş'a evinde 4-2 yenilmesi, sarı-lacivertli camiada büyük tepki yarattı.
Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Cristian Baroni, maçın ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı.
"Bu onurlu forma çok ağırdır, biraz daha saygı lütfen. Seni seviyorum Fenerbahçe."
2 şampiyonluk yaşadı
2014-15 sezonunda Fenerbahçe'den ayrılan Cristian Baroni, sarı-lacivertli kulüpte çıktığı 200 resmi maçta 29 gol 23 asist kaydetmiş ve 2 şampiyonluk yaşamıştı.