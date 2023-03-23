Cristiano Ronaldo futbol tarihinde en çok milli maça çıkan futbolcu oldu Portekiz'in 38 yaşındaki kaptanı Cristiano Ronaldo, Liechtenstein maçında forma giyerek dünya futbol tarihinde milli maçlarda en çok oynayan futbolcu olarak tarihe geçti.

Haber Merkezi Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, bir rekora daha imza attı. 38 yaşındaki futbolcu Liechtenstein karşılaşmasıyla futbol tarihine adını yazdırdı. Kariyerini Suudi Arabistan ligi takımlarından Al-Nassr'da sürdüren Ronaldo, Lihtenştayn karşısında milli formayı bir kez daha giyerek Kuveytli forvet Badr Al-Mutawa'yı geride bırakarak milli takım formasıyla en fazla çıkan oyuncu unvanını 197 maçla elde etti. Milli formayı ilk kez 2003'te giydi Cristiano Ronaldo, Portekiz milli takımıyla ilk maçına 2003'te Kazakistan'la oynanan hazırlık karşılaşmasında çıktı. Portekizli yıldız, milli takım formasıyla ilk golünü 8. maçında Yunanistan'a karşı attı. Ronaldo, geçtiğimiz eylül ayında Ali Daei'yi geride bırakarak 109 golle milli takım formasıyla en fazla gol atan erkek oyuncu rekorunun yeni sahibi olmuştu.