Cristiano Ronaldo, Real Madrid'e dönmek istiyor Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da mutsuz olduğu ve sezon sonunda Real Madrid'e gitmeyi hayal ettiği yazıldı.

Manchester United'dan olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan'ın Al Nassr Kulübü'ne transfer olan Cristiano Ronaldo mutsuz...

İngiltere'den The Express'in haberine göre; 2.5 yıl ve 500 milyon euro'luk bir sözleşme karşılığı Al Nassr'a giden Cristiano Ronaldo, sezon sonunda ayrılmak istiyor. Haberin detayında, Portekizli süperstarın Al Nassr'dan ayrılarak Real Madrid'e dönmeyi hayal ettiği yazıldı.

1 sezon Real Madrid'de oynamak istiyor

İspanyol Mundo Deportivo'daki haberde ise Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan gibi kapalı bir kültüre sahip bir ülkeye uyum sağlamakta zorluk yaşadığı, dil engeline takıldığı ve bu ülkede yaşamaktan mutsuz olduğu belirtildi.

2015 yılında "Kariyerimi onurlu bir şekilde ve büyük bir kulüpte sonlandırmak istiyorum." diyen Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'de 1 sezon daha oynayarak futbolu bırakmak istediği de vurgulandı.

Suudi Ligi'nde 12 gol attı

38 yaşındaki Portekizli süper yıldız, Suudi Arabistan Pro Lig'de oynadığı 12 maçta 12 gol atıp 2 asist yaptı.