Cristiano Ronaldo'ya Arabistan'da şok ceza! Suudi Arabistan'daki ilk maçını kaçıracak mı?

Suudi Arabistan'a transfer olan Cristiano Roanldo buradaki ilk maçında takımını yanlız bırakacak..

Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr'a transfer olan Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'daki ilk maçında forma giyemeyecek.

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'da forma giyerken Evertonlı bir taraftarın cep telefonunu kırdığı gerekçesiyle aldığı iki maçlık cezayı Suudi Arabistan'da çekeceği öne sürüldü.

Yabancı basında yer alan haberlere göre Ronaldo, Al Nassr'ın bugün sahasında oynayacağı Al-Taee maçında forma giyemeyecek.

Daily Mail'in haberinde şu ifadelere yer verildi;

"Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'daki ilk maçına çıkamayacak. Ronaldo, 17 Kasım'da İngiltere Futbol Federasyonu tarafından 50.000 sterlin para cezasına çarptırıldı ve iki maç ceza aldı.

Ronaldo, geçtiğimiz sezon Manchester United'ın Everton ile Goodison Park'ta oynadığı karşılaşmanın ardından Jacob Harding adlı Everton taraftarının eline vurmuş ve telefonuna zarar vermişti.

Annesi Sarah Kelly, Ronaldo'nun müdahalesi sonucu oğlunun elinin morardığını açıklamıştı. Ronaldo "huysuz bir hareket" olan "kasıtlı ve güçlü bir tokat atmak"tan suçlu bulundu."