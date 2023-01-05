Petrol
78.28
0.57%
Euro
19.9344
0.21%
Dolar
18.7557
0.07%
Altın
1.115
-0.24%
Borsa
5387
0.00%
Bitcoin
318.758
-0.49%
BTXN Coin
7.08
-5.47%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Cristiano Ronaldo'ya Arabistan'da şok ceza! Suudi Arabistan'daki ilk maçını kaçıracak mı?

    Suudi Arabistan'a transfer olan Cristiano Roanldo buradaki ilk maçında takımını yanlız bırakacak..
    • 05.01.2023 - 10:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cristiano Ronaldo'ya Arabistan'da şok ceza! Suudi Arabistan'daki ilk maçını kaçıracak mı?

    Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr'a transfer olan Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'daki ilk maçında forma giyemeyecek.

    Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'da forma giyerken Evertonlı bir taraftarın cep telefonunu kırdığı gerekçesiyle aldığı iki maçlık cezayı Suudi Arabistan'da çekeceği öne sürüldü.

    Yabancı basında yer alan haberlere göre Ronaldo, Al Nassr'ın bugün sahasında oynayacağı Al-Taee maçında forma giyemeyecek.

    Daily Mail'in haberinde şu ifadelere yer verildi;

    "Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'daki ilk maçına çıkamayacak. Ronaldo, 17 Kasım'da İngiltere Futbol Federasyonu tarafından 50.000 sterlin para cezasına çarptırıldı ve iki maç ceza aldı.

    Ronaldo, geçtiğimiz sezon Manchester United'ın Everton ile Goodison Park'ta oynadığı karşılaşmanın ardından Jacob Harding adlı Everton taraftarının eline vurmuş ve telefonuna zarar vermişti.

    Annesi Sarah Kelly, Ronaldo'nun müdahalesi sonucu oğlunun elinin morardığını açıklamıştı. Ronaldo "huysuz bir hareket" olan "kasıtlı ve güçlü bir tokat atmak"tan suçlu bulundu."


    PSG'den Lionel Messi'ye şampiyonluk karşılaması
    Dünyadan futbol

    PSG'den Lionel Messi'ye şampiyonluk karşılaması

    İngiltere'de ilaç kıtlığı yaşanıyor
    Dünya

    İngiltere'de ilaç kıtlığı yaşanıyor

    Murat'ın Yatırım Sistemi Dört Kat Kazandırıyor!
    Advertorial

    Murat'ın Yatırım Sistemi Dört Kat Kazandırıyor!

    Görüş Bildir