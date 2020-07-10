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- Ç.Rizespor son dakikada Kayseri'yi yıktı
Ç.Rizespor son dakikada Kayseri'yi yıktı
Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Ç.Rizespor, Kayserispor'u 3-2 mağlup etti.
- Haber Merkezi
- 10.07.2020 - 09:38
Süper Lig'de 31. hafta maçında kümede kalma savaşı veren Ç.Rizespor ile Kayserispor karşı karşıya geldi.
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ikinci yarısında 10 kişi kalan Kayserispor, 2-1 öne geçti ama Ç.Rizespor son anlarda bulduğu iki golle maçı 3-2 kazandı.
FERNANDES SKORU BELİRLEDİ
Ç.Rizespor'un gollerini 11. dakikada Braian Samudio, 90+2. dakikada Denys Garmash ve 90+4. dakikada Ivanildo Fernandes kaydetti.
Kayserispor'un gollerini 32. dakikada frikikten Diego Angelo ve 86. dakikada penaltıdan Artem Kravets attı. Konuk ekipte Gustavo Campanharo 75. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.
Bu galibiyetin ardından Ç.Rizespor puanını 31'e yükseltti. Kayserispor ise 31 puanda kaldı.