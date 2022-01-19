CSKA Moskova'dan ortalığı karıştıran Yusuf Yazıcı videosu

Lille'den CSKA Moskova'ya kiralanan Yusuf Yazıcı'nın açıklama videosu, Rusya'da tepkilere neden oldu. Yusuf'un, videoya göre "Bizde çok Natasha var" diyerek ikna edilmesi Rusları rahatsız etti.

CSKA Moskova'ya transfer olan Yusuf Yazıcı'nın tanıtım videosu, Rusya'yı karıştırdı.

Son dönemde birçok takımın ilginç yöntemlerle yeni transferlerini açıklaması trendine Rus kulübü de eklendi.

CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı'yı bu videoyla duyurdu - İZLE

"BİZDE ÇOK NATASHA VAR YUSUF"

Tepki çeken transfer videosunda ne var?

Yusuf Yazıcı'yı Instagram'da fotoğraflarını fav'layarak ve mesajlaşarak takıma gelmeye ikna etmek isteyen CSKA Moskova, türlü denemeler sonrasında milli futbolcudan cevap alamıyor. Ardından "Bize gel burada çok Natasha (Argo'da hayat kadını) var." yazan Rus temsilcisine Yusuf'un "5 dakikaya yoldayım." şeklinde cevap verdiği görülüyor.

VİDEO TEPKİLER SONRASI KALDIRILDI

Bu şekilde ikna ettik mesajı veren CSKA Moskova'ya Ruslar büyük tepki gösterirken, söz konusu video kısa süre içerisinde resmi hesaptan kaldırıldı.

Rus gazeteci Fabio Aleixo'nun verdiği bilgiye göre; Rusya Federasyonu Etik Kurulu'ndan yapılan açıklamada, “Kızlarımız ve kadınlarımız hakkında çok aptalca ve saldırgan bir videonun şakası bile olamaz. Bir itiraz gelirse, etik kurulu bu videoyu inceler." şeklinde görüş bildirildi.

Rus taraftarlar, bu videoyu onur kırıcı olarak nitelendiriyor.

CSKA ÖZÜR DİLEDİ

CSKA Moskova TV'nin kadın genel yayın yönetmeni Katerina Kirilcheva, infiale neden olan video hakkında açıklama yaptı. Kirilcheva,"Medya grubumuzun yayınladığı sunum videosu için içtenlikle özür dilerim. Başlangıçta tamamen farklı bir senaryo planlandı ve onaylandı. Ancak oyuncunun varlığı olmadan uygulanamadı. Zamanın az olması nedeniyle böyle bir fikir ortaya atıldı ve açıkça görüldüğü üzere uygunsuz ve saldırgan bulundu. Bir kez daha taraftarlarımızdan, özellikle kadınlardan ve Yusuf'tan özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.