Petrol
113.64
1.80%
Euro
17.5564
0.44%
Dolar
16.831
0.46%
Altın
979.55
0.36%
Borsa
241
-1.37%
Bitcoin
334.803
3.69%
BTXN Coin
7.03
2.77%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Cyle Larin resmen Club Brugge'de

    Beşiktaş'la sözleşmesini uzatmayan Cyle Larin, Belçika kulübü Club Brugge ile sözleşme imzaladı.
    • 04.07.2022 - 17:02
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 17:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cyle Larin resmen Club Brugge'de

    Beşiktaş'la sözleşme uzatma konusunda anlaşamayan Kanadalı golcü Cyle Larin, Belçika ekibi Club Brugge'a transfer oldu.

    Tigres ve Olympiakos'unda istediği Larin, Belçika ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde yer alması sebebiyle tercihini Brugge'den yana kullandı.

    Belçika'ya yabancı değil

    Tecrübeli futbolcu, 2017-2018 sezonu devre arasında 1 milyon 850 bin euro bedelle Beşiktaş'a transfer oldu.

    Kanadalı oyuncu 2019-2020 sezonunu Zulte Waregem'de kiralık olarak geçirdi. 27 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla 109 müsabakaya çıktı. Cyle Larin, bu süreçte 39 gol ve 9 asist üretti. Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

    Cyle Larin resmen Club Brugge de #1


    İlginizi Çekebilir

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    CryptoTrader

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Asgari ücrete vergi istisnasının maliyeti
    Ekonomi

    Asgari ücrete vergi istisnasının maliyeti

    WhatsApp'a 'çevrimdışı ol' özelliği geliyor
    Teknoloji

    WhatsApp'a 'çevrimdışı ol' özelliği geliyor

    Görüş Bildir