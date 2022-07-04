Cyle Larin resmen Club Brugge'de

Beşiktaş'la sözleşmesini uzatmayan Cyle Larin, Belçika kulübü Club Brugge ile sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'la sözleşme uzatma konusunda anlaşamayan Kanadalı golcü Cyle Larin, Belçika ekibi Club Brugge'a transfer oldu.

Tigres ve Olympiakos'unda istediği Larin, Belçika ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde yer alması sebebiyle tercihini Brugge'den yana kullandı.

Belçika'ya yabancı değil

Tecrübeli futbolcu, 2017-2018 sezonu devre arasında 1 milyon 850 bin euro bedelle Beşiktaş'a transfer oldu.

Kanadalı oyuncu 2019-2020 sezonunu Zulte Waregem'de kiralık olarak geçirdi. 27 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla 109 müsabakaya çıktı. Cyle Larin, bu süreçte 39 gol ve 9 asist üretti. Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.