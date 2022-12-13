Daniel Pancu: O maçtan sonra 1 milyon forma satıldı

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Daniel Pancu, kaleye geçtiği 2005 yılındaki Fenerbahçe derbisi hakkında konuştu.

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Daniel Pancu, Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 17 Nisan 2005'te yendiği maçla ilgili Romanya basınına açıklamalarda bulundu.

Mücadelede Cordoba'nın kırmızı kart görmesiyle son bölümde kaleye geçen Rumen futbolcu, gösterdiği performansla zaferin mimarlarından olmuştu.

"O maçtan sonra 1 milyon forma satıldı"

Pancu, derbi ile ilgili "Fenerbahçe ile oynanan maç, Beşiktaş için pastanın üzerindeki krema oldu. O maçla kesinlikle tarihe geçtim. (1 Pancu Kadıköy Panteri formalardan) 1 milyon forma satıldı. Galibiyetin etkisi de o kadar büyük oldu ki hepsi satıldı." ifadelerini kullandı.

"Maçtan sonra yaşananlar muazzamdı"

Pancu şöyle devam etti: "Kaleye geçmek benim için çok özel değildi belki ama taraftar için çok anlamlı oldu. Kurtardığım toplar var. Sadece penaltıdan gol yedim. 10 kişi onları 4-3 yendik. Maçtan sonra yaşananlar muazzamdı. Marketlerde heykelciklerimi ile bulurdum. Beşiktaş için önemli bir oyuncuydum."