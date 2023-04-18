Daniel Pancu'nun Fenerbahçe derbisinde giydiği eldivenler, Beşiktaş Müzesi'nde Beşiktaş'ın eski futbolcusu Daniel Pancu'nun 2005 yılında Fenerbahçe derbisinde giydiği eldivenler Beşiktaş Müzesi'ne getirildi.

AA

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Daniel Pancu'nun 17 Nisan 2005 tarihinde siyah-beyazlı ekibin Fenerbahçe deplasmanında 4-3 kazandığı maçta giydiği eldivenler, Beşiktaş Müzesi'ne getirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Daniel Pancu tarafından depremzedelere yardım amaçlı satışa çıkarılan ve Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ tarafından satın alınan eldivenler, Beşiktaş Müzesi'nde sergilenmek üzere müze danışmanı Zulal Gök'e teslim edildi.

"Pancu'ya böyle anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiği için teşekkür ederim"

Eldivenleri teslim ettikten sonra açıklamalarda bulunan Emre Kocadağ, şunları kaydetti: