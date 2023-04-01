Davor Suker, Samsunspor'u ziyaret etti
AA

Hırvat futbolunun önemli figürlerinden olan ve geçmiş yıllarda attığı gollerle hafızalarda yer edinen Davor Suker, Samsun'a gelerek kırmızı-beyazlı kulübü ziyarette bulundu.

Yüksel Yıldırım'ın davetlisi olarak geldi

Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'ın davetlisi olarak Samsun'a gelen Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker ve ünlü rapçi Seyfullah Sağır (Sefo), Nuri Asan Tesisleri'ni gezdi, Yıldırım'dan kulüp tarihi ve tesisleri hakkında bilgi aldı.

Davor Suker, Samsunspor'u ziyaret etti

Suker, takıma başarılar diledi

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu ve futbolcularla bir araya gelen Suker, şampiyonluk mücadelesinde oyunculara başarılar diledi.

Yıldırım, Suker ve Sefo'ya Samsunspor forması hediye etti.

Davor Suker, Samsunspor'u ziyaret etti