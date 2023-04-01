Davor Suker, Samsunspor'u ziyaret etti Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker, Samsunspor Kulübünü ziyaret etti.

AA

Hırvat futbolunun önemli figürlerinden olan ve geçmiş yıllarda attığı gollerle hafızalarda yer edinen Davor Suker, Samsun'a gelerek kırmızı-beyazlı kulübü ziyarette bulundu.

Yüksel Yıldırım'ın davetlisi olarak geldi

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'ın davetlisi olarak Samsun'a gelen Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker ve ünlü rapçi Seyfullah Sağır (Sefo), Nuri Asan Tesisleri'ni gezdi, Yıldırım'dan kulüp tarihi ve tesisleri hakkında bilgi aldı.

Suker, takıma başarılar diledi

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu ve futbolcularla bir araya gelen Suker, şampiyonluk mücadelesinde oyunculara başarılar diledi.

Yıldırım, Suker ve Sefo'ya Samsunspor forması hediye etti.