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    Beşiktaş'ın transferi Dele Alli, İstanbul'a vardı

    Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli'yi taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2022 - 02:26
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 02:44
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    Beşiktaş'ın transferi Dele Alli, İstanbul'a vardı

    Beşiktaş, Dele Alli transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar yıldız ismi Everton'dan 1 yıllığına kiraladığını duyurmuştu.

    Yıldız futbolcuyu taşıyan özel uçak ise çarşambayı perşembeye bağlayan gece 01:45'te İstanbul'a iniş yaptı.

    Satın alma opsiyonu

    Beşiktaş bu kiralama için Everton'a bir ödeme yapmayacak. Siyah-beyazlılar Dele Alli'nin bonservisi için ocak ayına kadar 6 milyon Euro, sezon sonu ise 8 milyon Euro ücret ödeyerek kadrosuna katabilecek.

    Beşiktaş ın transferi Dele Alli, İstanbul a vardı #1

    Lampard'dan Beşiktaş açıklaması

    Everton Teknik Direktörü Frank Lampard, Carabao Cup'ta oynadıkları ve 1-0 kazandıkları Fletwood maçı öncesinde Beşiktaş'a transfer olan Dele Alli'yle ilgili konuşmuş ve "Dele Alli'nin Beşiktaş'a transferi çok ilerledi. Henüz tamamlanmadı ancak anlaşma çok ileri düzeyde" ifadelerini kullanmıştı.

    Beşiktaş ın transferi Dele Alli, İstanbul a vardı #2

    Beşiktaş ın transferi Dele Alli, İstanbul a vardı #3


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