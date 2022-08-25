Beşiktaş'ın transferi Dele Alli, İstanbul'a vardı

Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli'yi taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı.

Beşiktaş, Dele Alli transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar yıldız ismi Everton'dan 1 yıllığına kiraladığını duyurmuştu.

Yıldız futbolcuyu taşıyan özel uçak ise çarşambayı perşembeye bağlayan gece 01:45'te İstanbul'a iniş yaptı.

Satın alma opsiyonu

Beşiktaş bu kiralama için Everton'a bir ödeme yapmayacak. Siyah-beyazlılar Dele Alli'nin bonservisi için ocak ayına kadar 6 milyon Euro, sezon sonu ise 8 milyon Euro ücret ödeyerek kadrosuna katabilecek.

Lampard'dan Beşiktaş açıklaması

Everton Teknik Direktörü Frank Lampard, Carabao Cup'ta oynadıkları ve 1-0 kazandıkları Fletwood maçı öncesinde Beşiktaş'a transfer olan Dele Alli'yle ilgili konuşmuş ve "Dele Alli'nin Beşiktaş'a transferi çok ilerledi. Henüz tamamlanmadı ancak anlaşma çok ileri düzeyde" ifadelerini kullanmıştı.