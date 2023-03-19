Dele Alli, İstanbulspor maçı öncesinde İngiltere'ye gitti Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Dele Alli, İstanbulspor maçında kadroya alınmayınca ülkesi İngiltere'ye gitti.

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Bu galibiyetle siyah-beyazlılar, haftayı üç puanla tamamladı.

Beşiktaş'ta sezon başında Premier Lig ekibi Everton'dan kiralanan Dele Alli ise adeta kadroya girmeyi unuttu.

Kadroda yoktu

İngiliz futbolcu, Ankaragücü ve Başakşehir maçlarının ardından İstanbulspor karşısında da 21 kişilik kadroya alınmadı.

Milli arada İngiltere'de olacak

Orta saha oyuncusuna lige verilecek milli arayı isterse ülkesinde geçirebileceği bildirilince Dele Alli, İstanbulspor maçının oynanmasını beklemeden İngiltere'nin yolunu tuttu.

Bu sezon siyah-beyazlı formayı 12'si ilk 11 olmak üzere 15 kez giyen Dele Alli, bu maçlarda 3 golle oynadı.