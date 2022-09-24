Dele Alli, Mourinho ve Ismael'i birbirine benzetti

Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Dele Alli, Fenerbahçe maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Ankaragücü maçında sakatlanan 26 yaşındaki oyuncu, son durumu hakkında bilgi verdi

Beşiktaş'ın transfer döneminde Everton'dan kiraladığı Dele Alli, basın toplantısında soruları yanıtladı.

"Sahaya kendimi olduğu gibi yansıtan bir oyuncuyum"

Eski Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Valerien Ismael'in benzer noktaları olduğunu söyleyen Dele Alli, "Konuşmamız Mourinho ile özel bir görüşmeydi ama belgeselde açığa çıktı. Benden ne istediğini anlatan bir konuşmaydı. Valerien Ismael'in de motivasyon olarak aynı olduğunu söyleyebilirim. Buraya gelmeden önce onun ve benim bekletimlerimle ilgili ortak noktalarımız vardı. Sahaya kendimi olduğu gibi yansıtan bir oyuncuyum. Hocamız da bana bu özgüveni verdi." dedi.

"Futbolda inişler ve çıkışlar var"

Beşiktaş'tan gelen teklifi kabul ederek iyi bir karar verdiğini söyleyen Dele Alli, "Genç bir oyuncu olarak Premier Lig'e geldiğinizde çok büyük bir beklenti olmuyor. Gol atmaya başlayınca ve iyi performans gösterince göz önüne geliyorsunuz. Futbolda inişler ve çıkışlar var. Oynamayan bir oyuncunun performansı düşebilir. Performansınınz kötüye gittiğinde bunun üstünde çok durmamanız gerekiyor. Beşiktaş'tan teklif geldiğinde bu fırsatı değerlendirmek istedim ve benim için iyi bir meydan okuma. Süper Lig çok iyi bir lig. Futbolda düşüşler olabilir ama bunların bizi düşürmesine izin vermemeliyiz." açıklamasında bulundu.

"Gittiğim her yerde herkes maçı soruyor"

Fenerbahçe ile 2 Ekim'de oynanacak maçla ilgili ise Alli, "İngiltere'de çok fazla derbi oynadım ama buradaki derbi biraz daha farklı. Gittiğim her yerde herkes bu maçı soruyor. İnsanlar için ne kadar önemli olduğunu anlıyorum. Sakatlığım üzücüydü. Gayet iyi hissediyorum." yorumunda bulundu.

"Çok fazla sevgi hissettim burada"

İngiltere Milli Takımı'na yeniden dönmek istediğini söyleyen Alli, kariyerine Beşiktaş'ta devam edip etmek istediğiyle ilgili soruya şu yanıtı verdi,"Milli takımda her oyuncu oynamak ister. Burada iyi bir performans gösterip milli takıma dönmeyi istiyorum. Çok fazla sevgi hissettim burada. Benim de burada bu sevgiye karşılık olarak takıma yardım edip insanları mutlu etmem gerekiyor. İnsanları performansımla şaşırtmam gerekiyor. Kendimi özgürce ifade edebileceğim bir ortamdayım. Gelecekle ilgili konuşmak şu an için doğru değil. Sonrasında neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Buradaki seviyeye açıkçası şaşırdım"

Süper Lig'in zor bir lig olduğunu dile getiren İngiliz oyuncu, "Mental ve fiziksel olarak zor bir lig. Buradaki seviyeye açıkçası şaşırdım. Çok iyi oyuncular ve takımlar var. Burada futbol, herkes için çok fazla şey ifade ediyor. Bu da baskıyı doğuruyor. Bunu yönettiğinizde daha iyi oluyorsunuz." dedi.

"Takımların seviyesi gerçekten iyi"

Siyah-beyazlı takımda kendisini iyi hissettiğini söyleyen Dele Alli, "Çok tempolu bir takımız. Bunu buraya geldiğimde net bir şekilde gördüm. Oyuncuların tempolu oynaması beni çok mutlu etti. Takımda ve ligde kendimi rahat hissediyorum. Takımların seviyesi gerçekten iyi. Bu da adaptasyon sorununu ortadan kaldırıyor." açıklamasında bulundu.

"Mental olarak iyi durumdayım"

Beşiktaş'ta kupalar kazanmak istediğini söyleyen Dele Alli, "Mental olarak iyi durumdayım. Yaşadıklarımdan çok şey öğrendim. Ben buraya bir şeyler kazanamak ve şampiyon olmak için geldim. Şampiyon olabilmek için de elimden ne geliyorsa yapacağım. Beşiktaş'a geldiğimden bu yana negatif bir durumla karşılaşmadım ve bu sevginin karşılığını vermek zorundayım." diyerek sözlerini noktaladı.