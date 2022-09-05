Petrol
95.78
2.97%
Euro
18.0937
-0.14%
Dolar
18.2196
0.11%
Altın
1.003
0.03%
Borsa
3358
0.00%
Bitcoin
364.105
-0.45%
BTXN Coin
5.07
-2.87%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 22 C
    Dele Alli sakatlandı

    Dele Alli sakatlandı

    Beşiktaş, Dele Alli'nin sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.
    • 05.09.2022 - 18:55
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 19:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 5. haftasında Ankaragücü deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrılan Beşiktaş'ta Dele Alli şoku yaşandı.

    Siyah-beyazlıların Everton'dan kiraladığı yıldız futbolcu, dün oynanan karşılaşmada sakatlanarak yerini Josef de Souza'ya bırakmıştı.

    "Sakatlanmak sinir bozucu"

    Maç sonrasında ise sosyal medya hesabından açıklama yapan İngiliz futbolcu "Beşiktaş için ilk gol. Sakatlanmak sinir bozucu ama umarım ciddi bir şey değildir. 3 puanı aldığınız için aferin takım." ifadelerini kullandı.

    Dele Alli sakatlandı #1

    Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması

    Beşiktaş kulübü Dele Alli'nin sağlık durumu hakkında bir açıklama yayınladı.

    Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın, 4 Eylül 2022 tarihinde MKE Ankaragücü ile oynadığı müsabakada, sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Dele Alli’nin yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.


    İlginizi Çekebilir

    Fehmi Koru: Abdullah Gül gibi biri aday gösterilmeli
    Gündem

    Fehmi Koru: Abdullah Gül gibi biri aday gösterilmeli

    Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısının gündem konuları neler?
    Gündem

    Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısının gündem konuları neler?

    Ünlü iş insanı yeni bir dijital para projesi kurdu
    BTCPrime

    Ünlü iş insanı yeni bir dijital para projesi kurdu

    Görüş Bildir