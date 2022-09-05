Dele Alli sakatlandı

Beşiktaş, Dele Alli'nin sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Süper Lig'in 5. haftasında Ankaragücü deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrılan Beşiktaş'ta Dele Alli şoku yaşandı.

Siyah-beyazlıların Everton'dan kiraladığı yıldız futbolcu, dün oynanan karşılaşmada sakatlanarak yerini Josef de Souza'ya bırakmıştı.

"Sakatlanmak sinir bozucu"

Maç sonrasında ise sosyal medya hesabından açıklama yapan İngiliz futbolcu "Beşiktaş için ilk gol. Sakatlanmak sinir bozucu ama umarım ciddi bir şey değildir. 3 puanı aldığınız için aferin takım." ifadelerini kullandı.





Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması

Beşiktaş kulübü Dele Alli'nin sağlık durumu hakkında bir açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın, 4 Eylül 2022 tarihinde MKE Ankaragücü ile oynadığı müsabakada, sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Dele Alli’nin yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.