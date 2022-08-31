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    Dele Alli taraftara hayran kaldı

    Beşiktaş'ın yeni süperstarı Dele Alli, Sivasspor karşılaşmasında taraftarın kendisine olan büyük ilgisine hayran kaldı.
    • 31.08.2022 - 10:55
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    Dele Alli taraftara hayran kaldı

    Beşiktaş'ın Ada kulübü Everton’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli, Beşiktaş ’taki kariyerine hızlı bir giriş yapmıştı.

    Önceki akşam Beşiktaş'ın evinde oynanan Sivasspor mücadelesine ilk 11’de çıkan Alli, 78 dakika sahada kaldı.

    Tribünlerden büyük sevgi

    Takımına gol ya da asist katkısı yapamasa da hücum hattını etkili bir şekilde koordine etmesi ve attığı şık pas ile çalımlarla taraftarın beğenisini kazanan İngiliz oyuncu, tribünlerin büyük sevgisiyle karşılaştı.

    Kendisini adeta bir süperstar gibi hissettiren taraftara hayran kalan Dele, pazar günü oynanacak Ankaragücü karşılaşmasına da en iyi şekilde hazırlanıp bu kez gollerini sıralamayı hedefliyor.

    Dele Alli taraftara hayran kaldı #1


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