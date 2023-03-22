Dele Alli'den Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş'e yanıt: Kulüp bana izin verdi

Basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme dair açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dele Alli'ye ulaşamadıklarını açıklamış ve İngiliz oyuncu hakkında, "İzin verdiğimiz Dele Alli gelemedi, yağmur yağıyor herhalde, ondan haber almaya çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş'ın Everton'dan kiraladığı 26 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından açıklama yayınladı:

Merhaba millet. Bir sürü mesaj aldım, bu yüzden bir şeyi açıklığa kavuşturmak istedim. Kulüp, bugün bir doktor randevusuna katılmam için bana izin verdi. Yarın normal bir şekilde antrenmana geri dönüyorum.