Dele Alli'nin hedefi Trabzonspor maçı

Fizik eksikliğiyle dikkat çeken Dele Alli ekstra idmanlar yapıyor. Büyük umutlarla Beşiktaş'a gelen İngiliz süperstar, Trabzonspor maçında fark yaratmayı hedefliyor.

Yaz transfer döneminde takıma katılan Dele Alli, bir türlü beklenen performansı sergileyemedi. İngiliz orta saha oyuncusu, özellikle fizik eksikliği ile dikkat çekerken, mücadeleci yapısının yanına bile yaklaşamadı.

Bu doğrultuda yıldız futbolcu, takımdan ayrı olarak iki idman daha gerçekleştirdi. 26 yaşındaki oyuncunun, fizik üzerine ekstra çalışmalar yaptığı kaydedildi.

Dele Alli'nin, Trabzonspor maçında da ilk 11'de olmak istediği öğrenildi. Fakat teknik direktör Valerien Ismael'in nasıl bir karar vereceği ise merak konusu.

Redmond göz dolduruyor

Büyük umutlarla Beşiktaş 'a gelen Nathan Redmond, şimdiye kadar 4 lig maçında 222 dakika süre aldı.

Fakat İngiliz sol kanat, yeterli bir performans sergileyemedi. 28 yaşındaki oyuncunun, tıpkı Dele Alli gibi fizik antrenmanlarına ağırlık verdiği bilgisine ulaşıldı.

Redmond'un, durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği öğrenilirken, şans verilmesi halinde Trabzonspor karşısında görev alacağı bildirildi.