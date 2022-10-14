Petrol
94.36
-0.22%
Euro
18.1214
-0.13%
Dolar
18.5881
0.26%
Altın
995.38
0.10%
Borsa
3630
2.16%
Bitcoin
368.032
2.74%
BTXN Coin
8.26
-4.39%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Dele Alli'nin hedefi Trabzonspor maçı

    Fizik eksikliğiyle dikkat çeken Dele Alli ekstra idmanlar yapıyor. Büyük umutlarla Beşiktaş'a gelen İngiliz süperstar, Trabzonspor maçında fark yaratmayı hedefliyor.
    • 14.10.2022 - 09:59
    • Güncelleme : 14.10.2022 - 10:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dele Alli'nin hedefi Trabzonspor maçı

    Yaz transfer döneminde takıma katılan Dele Alli, bir türlü beklenen performansı sergileyemedi. İngiliz orta saha oyuncusu, özellikle fizik eksikliği ile dikkat çekerken, mücadeleci yapısının yanına bile yaklaşamadı.

    Bu doğrultuda yıldız futbolcu, takımdan ayrı olarak iki idman daha gerçekleştirdi. 26 yaşındaki oyuncunun, fizik üzerine ekstra çalışmalar yaptığı kaydedildi.

    Dele Alli'nin, Trabzonspor maçında da ilk 11'de olmak istediği öğrenildi. Fakat teknik direktör Valerien Ismael'in nasıl bir karar vereceği ise merak konusu.

    Dele Alli nin hedefi Trabzonspor maçı #1

    Redmond göz dolduruyor

    Büyük umutlarla Beşiktaş 'a gelen Nathan Redmond, şimdiye kadar 4 lig maçında 222 dakika süre aldı.

    Fakat İngiliz sol kanat, yeterli bir performans sergileyemedi. 28 yaşındaki oyuncunun, tıpkı Dele Alli gibi fizik antrenmanlarına ağırlık verdiği bilgisine ulaşıldı.

    Redmond'un, durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği öğrenilirken, şans verilmesi halinde Trabzonspor karşısında görev alacağı bildirildi.


    Teröristlerden temizlendi, 'seyir terası' oldu
    İç Haber

    Teröristlerden temizlendi, 'seyir terası' oldu

    Vizyondaki filmler
    Kültür Sanat

    Vizyondaki filmler

    Yasak Elma 151. bölüm fragmanı: Yıldız bayıltıldı, Zeynep kaçırıldı!
    Medya

    Yasak Elma 151. bölüm fragmanı: Yıldız bayıltıldı, Zeynep kaçırıldı!

    Görüş Bildir