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Dele Alli'nin satın alma opsiyonu kullanılmayacak
Beşiktaş'ın büyük umutlarla Everton'dan kiraladığı Dele Alli, 14 haftalık performansıyla hayal kırıklığı yaşattı. Yıldız oyuncunun bonservisinin alınması beklenmiyor.
- 18.11.2022 - 12:07
- Güncelleme : 18.11.2022 - 12:32
Beşiktaş yönetiminin fırsat transferi olarak Everton'dan kiraladığı Dele Alli için karar verildi.
Devre arasında normal bonservis değerinin 2 milyon euro altında bir satın alma opsiyonu bulunan İngiliz futbolcunun ne devre arasında ne de sezon sonunda bonservisinin alınması planlanmıyor.
Ocak ayında daha ucuz
Alli'nin ocak ayında 6 milyon euro olan bonservis bedeli sezon sonunda 8 milyon euroya çıkacak.
Deneyimli oyuncunun oynadığı futbolu beğenmeyen Şenol Güneş'in başka bir orta saha transfer edilmesini istediği de konuşulan konulardan biri.
26 yaşındaki oyuncu bu sezon 10 maçta 2 gol atarken asist yapma başarısı gösteremedi.