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    Dele Alli'nin satın alma opsiyonu kullanılmayacak

    Dele Alli'nin satın alma opsiyonu kullanılmayacak

    Beşiktaş'ın büyük umutlarla Everton'dan kiraladığı Dele Alli, 14 haftalık performansıyla hayal kırıklığı yaşattı. Yıldız oyuncunun bonservisinin alınması beklenmiyor.
    • 18.11.2022 - 12:07
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 12:32
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    Beşiktaş yönetiminin fırsat transferi olarak Everton'dan kiraladığı Dele Alli için karar verildi.

    Devre arasında normal bonservis değerinin 2 milyon euro altında bir satın alma opsiyonu bulunan İngiliz futbolcunun ne devre arasında ne de sezon sonunda bonservisinin alınması planlanmıyor.

    Dele Alli nin satın alma opsiyonu kullanılmayacak #1

    Ocak ayında daha ucuz

    Alli'nin ocak ayında 6 milyon euro olan bonservis bedeli sezon sonunda 8 milyon euroya çıkacak.

    Deneyimli oyuncunun oynadığı futbolu beğenmeyen Şenol Güneş'in başka bir orta saha transfer edilmesini istediği de konuşulan konulardan biri.

    26 yaşındaki oyuncu bu sezon 10 maçta 2 gol atarken asist yapma başarısı gösteremedi.

    Dele Alli nin satın alma opsiyonu kullanılmayacak #2


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