Dele Alli'nin satın alma opsiyonu kullanılmayacak

Beşiktaş'ın büyük umutlarla Everton'dan kiraladığı Dele Alli, 14 haftalık performansıyla hayal kırıklığı yaşattı. Yıldız oyuncunun bonservisinin alınması beklenmiyor.

Beşiktaş yönetiminin fırsat transferi olarak Everton'dan kiraladığı Dele Alli için karar verildi.

Devre arasında normal bonservis değerinin 2 milyon euro altında bir satın alma opsiyonu bulunan İngiliz futbolcunun ne devre arasında ne de sezon sonunda bonservisinin alınması planlanmıyor.

Ocak ayında daha ucuz

Alli'nin ocak ayında 6 milyon euro olan bonservis bedeli sezon sonunda 8 milyon euroya çıkacak.

Deneyimli oyuncunun oynadığı futbolu beğenmeyen Şenol Güneş'in başka bir orta saha transfer edilmesini istediği de konuşulan konulardan biri.

26 yaşındaki oyuncu bu sezon 10 maçta 2 gol atarken asist yapma başarısı gösteremedi.