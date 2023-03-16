Dele Alli'ye eski hocası destek oldu

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'dan kiraladığı ancak sezon başından bu yana istenilen performansı sergileyemeyen yıldız futbolcu Dele Alli hakkında eski antrenörü Karl Robinson açıklamalarda bulundu.

İngiltere yayın yapan radyolardan Talksport'a konuşan Robinson, Milton Keynes Dons'ta birlikte çalıştığı eski futbolcusu Dele Alli'ye destek oldu.

Karl Robinson, eski oyuncusu hakkında şunları söyledi:

"Dele futbolu çok seviyor. Birçok insan onun futbolcu olduğunu ve kazandıklarının bununla birlikte geldiğini unutuyor. Her şeyden önce futbol oynamak istiyor. Oynamadığı zamanlarda ise işler zorlaşıyor."

Robinson ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Medyanın baskısından sorun yaşayan tek futbol Dele değil. Bence Phil Foden da bundan muzdarip. Bu oyuncular, hayatlarını nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşamaya hakkı olan genç insanlar. Futbol oynamak isterse ondan daha iyisi yok. Siz sadece bu fırsatı yakalamasını ve bu durumdan çıkması için yardımcı olmalısınız. Hayatının her alanında özgüveninle ilgili bir sorun yaşıyorsan ne yaptığının önemi yok."