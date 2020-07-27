Demba Ba: Ayasofya'da şükür namazı kılmak istiyorum

Başakşehir ile şampiyonluğa ulaşan Demba Ba, planları arasında Ayasofya'da namaz kılmak olduğunu söyledi. Senegalli golcü, "Beni görmek isteyen varsa onlar da bana katılabilir" dedi.

Attığı gollerle kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Demba Ba, 3 büyüklere karşı büyük bir başarıya imza attıklarını söyledi.

"HAK EDİLMİŞ BİR ŞAMPİYONLUK"

Öncelikle şampiyonluk hakkındaki görüşlerini ve hislerini dile getiren Ba, "Bence büyük bir başarı. Birçok şeyin toplamı aslında. Baktığınız zaman şu andaki teknik ekibin bunda çok etkisi var. Ama aynı şekilde burada çalışan eski teknik ekibin de katkısı var. Çok çalışma ve çok emek karşılığında kazanılmış, hak edilmiş bir şampiyonluk." ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK BAŞARILARIMDAN BİRİ"

Başakşehir’le kazandığı şampiyonluğun kariyerinde nasıl bir yer tuttuğuna ilişkin ise 35 yaşındaki oyuncu, "Bu kariyerim boyunca sağladığım en büyük başarılardan biri. Türk futbolunda büyük takımlar var; Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe. Bu tarz asırlık kulüplerin yanında küçük bir Başakşehir’in gelip onların en az 10 puan üstüne çıkıp bu şampiyonluğu kazanması kolay değildi, zordu. Bu ortamda bu şampiyonluğu kazanmak kariyerimdeki en büyük başarılardan biri." değerlendirmesinde bulundu.

"BABAMI KAYBEDİNCE ÇOK BÜYÜK ACI YAŞADIM"

Bundan 1.5 ay önce babasını kaybeden ancak hem korona virüs hem de şampiyonluk yarışından dolayı cenazeye gidemeyen Ba, o zorlu süreci duygu dolu sözlerle şöyle aktardı: "Zor zamanlardı açıkçası. Babasını kaybeden herkes bilir bunu. Çünkü o acı bir kere içinize oturduğu zaman kolay olmuyor. Bu benim motivasyonumu da düşüren bir şeydi. Ama her şey inanmakla başlıyor. Sonuçta hepimiz Allah’ın yarattığı insanlarız. Bu inancı taşıdığınızda bir süre sonra bu acıyı bir kenara koyuyorsunuz ve odaklanmaya başlıyorsunuz. Benim için de zor anlardı ve üzüldüm, çok büyük bir acı yaşadım."

"PLANLARIM ARASINDA AYASOFYA'DA NAMAZ KILMAK VAR"

Beşiktaş’ta oynadığı dönemde elde ettikleri şampiyonluğun ardından Sultanahmet Camii’ne şükür namazı kılmaya giden Senegalli golcü, 'Başakşehir ile kazandığın şampiyonluk için ibadete yeni açılan Ayasofya’da namaz kılmak ister misin?' sorusuna, "Evet, planlarım arasında var. Beni görmek isteyen varsa onlar da bana katılabilir." diye cevap verdi.