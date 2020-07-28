Dolar
6.8919
0.4532%
Euro
8.0745
0.1227%
Altın
1917.53
-1.2879%
Borsa
1187.26
-0.7033%
G. Altın
424.1
-1.1511%
Bitcoin
75002.17
0.4382%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Demba Ba: Ezan okunurken sigara içilmesini anlayamadım

    Türkiye'de Beşiktaş, Göztepe ve Başakşehir gibi takımlarda forma giyen Demba Ba, geldiği ilk yıllarda Türkiye'de garipsediği olaylara değindi.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2020 - 10:07
    • Güncelleme : 28.07.2020 - 10:07
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Demba Ba: Ezan okunurken sigara içilmesini anlayamadım

    Başakşehir'de şampiyonluk yaşayarak sezonu taçlandıran Demba Ba, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    "İNSANLAR EZAN OKUNURKEN, SİGARA İÇİYOR"

    Ayasofya Camii'nde namaz kılmak istediğini söyleyen Demba Ba, "Türkiye'de ezan okunurken camii önünde insanlar hep sigara içiyor, içeri kimse girmiyor. Bunu anlayamadım bir türlü ama sonra alıştım." ifadelerini kullandı.

    Demba Ba: Ayasofya'da şükür namazı kılmak istiyorum - HABERİ

    Demba Ba: Ezan okunurken sigara içilmesini anlayamadım #1

    Görüş Bildir