Demba Ba: Ezan okunurken sigara içilmesini anlayamadım

Türkiye'de Beşiktaş, Göztepe ve Başakşehir gibi takımlarda forma giyen Demba Ba, geldiği ilk yıllarda Türkiye'de garipsediği olaylara değindi.

Başakşehir'de şampiyonluk yaşayarak sezonu taçlandıran Demba Ba, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"İNSANLAR EZAN OKUNURKEN, SİGARA İÇİYOR"

Ayasofya Camii'nde namaz kılmak istediğini söyleyen Demba Ba, "Türkiye'de ezan okunurken camii önünde insanlar hep sigara içiyor, içeri kimse girmiyor. Bunu anlayamadım bir türlü ama sonra alıştım." ifadelerini kullandı.

Demba Ba: Ayasofya'da şükür namazı kılmak istiyorum - HABERİ