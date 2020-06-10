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    Demba Ba'nın babası hayatını kaybetti

    Başakşehir'in Senegalli golcüsü Demba Ba'nın babası Sileye Labo Ba, hayata gözlerini yumdu.
    • Haber Merkezi
    • 10.06.2020 - 12:32
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    Demba Ba'nın babası hayatını kaybetti

    Demba Ba'nın acı günü...

    35 yaşındaki futbolcunun Senegal'de yaşayan babası Sileye Labo Ba, dün gece yaşamını yitirdi.

    Ligin başlamasına sayılı günler kala gelen bu ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşayan Ba, şu anda İstanbul'da bulunuyor.

    Turuncu-lacivertli futbolcu, eğer babasının cenazesi için Senegal'e giderse Türkiye'ye dönüşte 14 günlük karantinaya girmek zorunda kalacak.

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