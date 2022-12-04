Deniz Undav'dan Galatasaray'a çağrı

Yerli forvet oyuncusu arayan Galatasaray'ın gündemine Brighton'lı Deniz Undav gelmişti. Undav, Galatasaray yönetimine mesaj yollayarak Türkiye'de oynamaya hazır olduğunu söyledi.

Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılılar özellikle bu hafta gündemdeki oyuncular için resmi temaslarda bulunacak. Galatasaray'ın daha önce ilgilendiği gurbetçi oyuncu Deniz Undav, sarı-kırmızılı takıma çağrıda bulundu.

"Ben Türkiye'de oynamaya hazırım"

Fanatik'in haberine göre, İngiltere'de Brighton forması giyen 26 yaşındaki Alman pasaportlu Türk santrfor Deniz Undav, Galatasaray'ın ilgisi üzerine Sarı-kırmızılı kulübe haber yollayarak, "Ben Türkiye'de oynamaya hazırım" dedi.

Brighton'da forma şansı bulamıyor

Galatasaray'da 2 yabancının yanında 3. santrfor olarak düşünülen golcü oyuncu, büyük umutlarla transfer olduğu Brighton'da süre alamadığı için rahatsız.

Galatasaray formasını giymek istiyor

Ancak küçüklüğünden beri Galatasaray taraftarı olduğu belirtilen Deniz'in, koşullar ne olursa olsun Sarı-kırmızılı formayı giymeyi çok istediği öğrenildi.

10 maçta forma giydi

Sezonun ilk bölümünde Premier Lig'de 8 maçta şans bulsa da Deniz, sadece 94 dakika sahada kaldı. 1 gol attığı İngiltere Federasyon Kupası'nda 2 maçta sadece 78 dakika süre alabilen Deniz Undav, 10 maçta toplamda 172 dakika şans bulabildi.