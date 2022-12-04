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    Deniz Undav'dan Galatasaray'a çağrı

    Deniz Undav'dan Galatasaray'a çağrı

    Yerli forvet oyuncusu arayan Galatasaray'ın gündemine Brighton'lı Deniz Undav gelmişti. Undav, Galatasaray yönetimine mesaj yollayarak Türkiye'de oynamaya hazır olduğunu söyledi.
    • 04.12.2022 - 13:31
    • Güncelleme : 04.12.2022 - 14:11
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    Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılılar özellikle bu hafta gündemdeki oyuncular için resmi temaslarda bulunacak. Galatasaray'ın daha önce ilgilendiği gurbetçi oyuncu Deniz Undav, sarı-kırmızılı takıma çağrıda bulundu.

    "Ben Türkiye'de oynamaya hazırım"

    Fanatik'in haberine göre, İngiltere'de Brighton forması giyen 26 yaşındaki Alman pasaportlu Türk santrfor Deniz Undav, Galatasaray'ın ilgisi üzerine Sarı-kırmızılı kulübe haber yollayarak, "Ben Türkiye'de oynamaya hazırım" dedi.

    Deniz Undav dan Galatasaray a çağrı #1

    Brighton'da forma şansı bulamıyor

    Galatasaray'da 2 yabancının yanında 3. santrfor olarak düşünülen golcü oyuncu, büyük umutlarla transfer olduğu Brighton'da süre alamadığı için rahatsız.

    Deniz Undav dan Galatasaray a çağrı #2

    Galatasaray formasını giymek istiyor

    Ancak küçüklüğünden beri Galatasaray taraftarı olduğu belirtilen Deniz'in, koşullar ne olursa olsun Sarı-kırmızılı formayı giymeyi çok istediği öğrenildi.

    10 maçta forma giydi

    Sezonun ilk bölümünde Premier Lig'de 8 maçta şans bulsa da Deniz, sadece 94 dakika sahada kaldı. 1 gol attığı İngiltere Federasyon Kupası'nda 2 maçta sadece 78 dakika süre alabilen Deniz Undav, 10 maçta toplamda 172 dakika şans bulabildi.

    Deniz Undav dan Galatasaray a çağrı #3


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