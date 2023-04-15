Denizlispor, 1. Lig'de küme düşen ilk takım oldu 1. Lig'de 33. hafta mücadelesinde Keçiörengücü'ne 4-0 mağlup olan Denizlispor, 1. Lig'den düşen ilk ekip oldu.

1. Lig'in 33. haftasında Denizlispor, Keçiöregücü ile karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maçı Keçiörengücü 4-0 kazandı ve üç puanı alan taraf oldu. Keçiörengücü, 4 golle kazandı Karşılaşmada Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 17 ve 83'te penaltıdan Rashad Muhammed, 45+1'de Dembele ve 85'te Caner Aktaş kaydetti. Öte yandan Keçiörengücü'nde Dembele 45+3'te direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla Keçiörengücü 50 puana yükseldi ve play-off şansını sürdürdü. Denizlispor'un küme düşmesi kesinleşti Süper Lig'den 1. Lig'e 2020-2021 sezonunun sonunda düşen Denizlispor 17 puanda kaldı ve matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu. Ege ekibi, böylece 2 sezon kaldığı lige veda ederek 2. Lig'e düştü.