Denizlispor, 1. Lig'de küme düşen ilk takım oldu

1. Lig'in 33. haftasında Denizlispor, Keçiöregücü ile karşı karşıya geldi.

Atatürk Stadı'nda oynanan maçı Keçiörengücü 4-0 kazandı ve üç puanı alan taraf oldu.

Keçiörengücü, 4 golle kazandı

Karşılaşmada Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 17 ve 83'te penaltıdan Rashad Muhammed, 45+1'de Dembele ve 85'te Caner Aktaş kaydetti. Öte yandan Keçiörengücü'nde Dembele 45+3'te direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Keçiörengücü 50 puana yükseldi ve play-off şansını sürdürdü.

Denizlispor, 1. Lig'de küme düşen ilk takım oldu

Denizlispor'un küme düşmesi kesinleşti

Süper Lig'den 1. Lig'e 2020-2021 sezonunun sonunda düşen Denizlispor 17 puanda kaldı ve matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

Ege ekibi, böylece 2 sezon kaldığı lige veda ederek 2. Lig'e düştü.

Denizlispor, 1. Lig'de küme düşen ilk takım oldu
Denizlispor, 1. Lig'de küme düşen ilk takım oldu
Denizlispor, 1. Lig'de küme düşen ilk takım oldu