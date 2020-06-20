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Denizlispor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri
- Haber Merkezi
- 20.06.2020 - 09:25
Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda karşılaşacağı Denizlispor'dan 3 puan çıkarmaya çalışacak.
Denizli Atatürk Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek.
Karşılaşma öncesi Beşiktaş 44 puanı bulunurken Denizlispor'un ise 31 puanı var.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Denizlispor'da sakat olan Onazi ile cezalı Zeki Yavru maç kadrosunda yer almayan isimler.
Beşiktaş'ta Vida, Boateng, Douglas ve Dorukhan Toköz sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Denizlispor: Tolgahan Acar, Tiago Lopes, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Bergdich, Murawski, Sacko, Olcay Şahan, Aissati, Rodallega, Estupinan.
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Erdoğan, Victor Ruiz, Rıdvan, Atiba, Elneny, Lens, Ljajic, Nkoudou, Burak Yılmaz.