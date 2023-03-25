Denizlispor, Giray Bulak ile yollarını ayırdı

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Denizlispor, evinde ağırladığı Boluspor’a uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 mağlup oldu.

Maçın sonrası basın toplantısında soruları cevaplayan Teknik Direktör Giray Bulak, daha sonra yönetimle bir araya geldi.

Görüşme sonrası yapılan açıklamada, karşılıklı olarak anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu.

Yeşil-siyahlı yönetiminin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Giray Bulak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Giray Bulak ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz."