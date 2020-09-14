Denizlispor, Jimmy Durmaz'ı istiyor

Robert Prosinecki yönetimindeki Denizlispor, Galatasaray'dan Jimmy Durmaz'ı istiyor.

Göztepe'ye 5-1 kaybederek sezona kabus gibi başlayan Denizlispor transferde gaza bastı.

SEKIDIKA OLMADI HEDEF JIMMY DURMAZ

Hücum hattını güçlendirmek isteyen yeşil-siyahlılar, Galatasaray'da fazla şans bulamayan Jesse Sekidika'yı gözüne kestirmişti. Ancak genç oyuncuyla anlaşma sağlanamadı.

Horozlar da rotayı Aslan'ın bir diğer kanat oyuncusu Jimmy Durmaz'a çevirdi.

İsveçli oyuncu için Sarı-Kırmızılılar'la ilk görüşmesini gerçekleştirildi.