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    Denizlispor, Jimmy Durmaz'ı istiyor

    Robert Prosinecki yönetimindeki Denizlispor, Galatasaray'dan Jimmy Durmaz'ı istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2020 - 11:14
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    Denizlispor, Jimmy Durmaz'ı istiyor

    Göztepe'ye 5-1 kaybederek sezona kabus gibi başlayan Denizlispor transferde gaza bastı.

    SEKIDIKA OLMADI HEDEF JIMMY DURMAZ

    Hücum hattını güçlendirmek isteyen yeşil-siyahlılar, Galatasaray'da fazla şans bulamayan Jesse Sekidika'yı gözüne kestirmişti. Ancak genç oyuncuyla anlaşma sağlanamadı.

    Horozlar da rotayı Aslan'ın bir diğer kanat oyuncusu Jimmy Durmaz'a çevirdi.

    İsveçli oyuncu için Sarı-Kırmızılılar'la ilk görüşmesini gerçekleştirildi.

    Denizlispor, Jimmy Durmaz ı istiyor #1

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