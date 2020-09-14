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Denizlispor, Jimmy Durmaz'ı istiyor
Robert Prosinecki yönetimindeki Denizlispor, Galatasaray'dan Jimmy Durmaz'ı istiyor.
- Haber Merkezi
- 14.09.2020 - 11:14
Göztepe'ye 5-1 kaybederek sezona kabus gibi başlayan Denizlispor transferde gaza bastı.
SEKIDIKA OLMADI HEDEF JIMMY DURMAZ
Hücum hattını güçlendirmek isteyen yeşil-siyahlılar, Galatasaray'da fazla şans bulamayan Jesse Sekidika'yı gözüne kestirmişti. Ancak genç oyuncuyla anlaşma sağlanamadı.
Horozlar da rotayı Aslan'ın bir diğer kanat oyuncusu Jimmy Durmaz'a çevirdi.
İsveçli oyuncu için Sarı-Kırmızılılar'la ilk görüşmesini gerçekleştirildi.