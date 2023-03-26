Denizlispor'da Kemal Kılıç dönemi başladı

1. Lig'de aldığı kötü sonuçlar nedeniyle takımın çalıştıcısı Giray Bulak'la yollarını ayıran Denizlispor, takımın başına Kemal Kılıç'ı getirdiğini açıkladı.
Yeşil-siyahlılar, deneyimli teknik adam ile sezon sonuna kadar anlaştı.
"Kendisine kulübümüz ile başarılar diliyoruz"
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Kemal Kılıç ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Kemal Kılıç’a hoş geldin diyor, kendisine kulübümüz ile başarılar diliyoruz."
27 maç sonunda 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 17 mağlubiyet alan Ege ekibi, topladığı 17 puanla küme düşme hattında bulunuyor.