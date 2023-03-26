Denizlispor'da Kemal Kılıç dönemi başladı

1. Lig'de aldığı kötü sonuçlar nedeniyle takımın çalıştıcısı Giray Bulak'la yollarını ayıran Denizlispor, takımın başına Kemal Kılıç'ı getirdiğini açıkladı.

Yeşil-siyahlılar, deneyimli teknik adam ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Kemal Kılıç ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Kemal Kılıç’a hoş geldin diyor, kendisine kulübümüz ile başarılar diliyoruz."