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    Denizlispor'da Mesut Bakkal'a destek

    Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, lige iyi başlamalarına rağmen teknik direktör Mesut Bakkal'a güvendiklerini belirtti.
    • 26.09.2022 - 13:36
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    Denizlispor'da Mesut Bakkal'a destek

    1. Lig'de ilk 6 hafta sonunda 2 puan toplayıp dibe demir atan Altaş Denizlispor'da Başkan Mehmet Uz, teknik direktör Mesut Bakkal'a sahip çıktı.

    Kötü gidişatı masaya yatıran Mehmet Uz, "Lige iyi başlayamasak da biz iyi bir takımız. Transfer yasağı nedeniyle kadromuza takviyeler yapamadık, bu zor bir durum. Hocamızın kadroda hamle şansı az, bunun da farkındayız. Biz Mesut Bakkal hocamıza inanıyoruz.

    "Mesut hocamıza güveniyoruz"

    Eleştiriler mutlaka olacak ama biz yolumuza bakacağız. Mesut hocamıza olan güvenimizi kendisine de ilettik. Herkes işine odaklanmalı. Mutlaka kötü günler geride kalacaktır" diye konuştu.

    Denizlispor milli aranın ardından bu hafta Erzurumspor FK deplasmanına çıkacak.

    Denizlispor da Mesut Bakkal a destek #1


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