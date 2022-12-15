Depay'ı isteyen tek takım Galatasaray

Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Hollandalı Memphis Depay, Barcelona'da kalmak istiyor.

Barcelona'daki geleceği tartışılan Memphis Depay'ın kaderi gelecek hafta yapılacak görüşmenin ardından belli olacak.

Katalonya merkezli gazete Sport'ta yer alan habere göre; Memphis Depay için Barcelona'ya resmi transfer teklifi yapan tek kulübün Galatasaray.

Teklifi kabul etmedi

Depay ise Avrupa'nın büyük liglerinden ayrılmak istemediği için Galatasaray'ın teklifine sıcak bakmıyor.

Hocasıyla görüşecek

28 yaşındaki Hollandalı oyuncu, gelecek hafta izni bitip takımla antrenmanlara geri döndüğünde teknik direktör Xavi ile bir görüşme yapacak.

Sezon başında 'yedek oyuncu' olarak düşünüldüğü kendisine iletilen ancak buna rağmen ayrılmak istemeyen Depay, bu sezon yalnızca 2 lig, 1 Şampiyonlar Ligi maçında forma giyebildi.

Barça formasıyla sadece 131 dakika sahada kalan Hollandalı yıldızın, ayrılma formülünü bu kez düşündüğü kaydedildi.