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    Depay'ı isteyen tek takım Galatasaray

    Depay'ı isteyen tek takım Galatasaray

    Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Hollandalı Memphis Depay, Barcelona'da kalmak istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2022 - 15:37
    • Güncelleme : 15.12.2022 - 15:38
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    Barcelona'daki geleceği tartışılan Memphis Depay'ın kaderi gelecek hafta yapılacak görüşmenin ardından belli olacak.

    Katalonya merkezli gazete Sport'ta yer alan habere göre; Memphis Depay için Barcelona'ya resmi transfer teklifi yapan tek kulübün Galatasaray.

    Teklifi kabul etmedi

    Depay ise Avrupa'nın büyük liglerinden ayrılmak istemediği için Galatasaray'ın teklifine sıcak bakmıyor.

    Hocasıyla görüşecek

    28 yaşındaki Hollandalı oyuncu, gelecek hafta izni bitip takımla antrenmanlara geri döndüğünde teknik direktör Xavi ile bir görüşme yapacak.

    Sezon başında 'yedek oyuncu' olarak düşünüldüğü kendisine iletilen ancak buna rağmen ayrılmak istemeyen Depay, bu sezon yalnızca 2 lig, 1 Şampiyonlar Ligi maçında forma giyebildi.

    Barça formasıyla sadece 131 dakika sahada kalan Hollandalı yıldızın, ayrılma formülünü bu kez düşündüğü kaydedildi.

    Memphis Depay

    Memphis Depay


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