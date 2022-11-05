Galatasaray - Beşiktaş derbisi saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray - Beşiktaş derbisi saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Galatasaray - Beşiktaş derbisi oynanacak. Dev derbinin detayları futbolseverler tarafından yakından araştırılıyor. İşte maçın bilgileri..

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftası dev bir maça sahne olacak. 13. haftada Galatasaray - Beşiktaş derbisi heyecanı yaşanacak. Futbolseverler maçın detaylarını araştırmaya başladı.

Tarihi rekabette bugüne kadar toplam 350 maç oynandı. Oynanan bu maçlarda Galatasaray 126 galibiyet alırken Beşiktaş 110 galibiyetle sahadan ayrıldı. İki takım arasında oynanan 114 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray evinde Beşiktaş'ı konuk ettiği 167 maçta ise 79 galibiyet, 56 beraberlik ve 32 mağlubiyet aldı. Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak maçın sonucu merak ediliyor.

Geçtiğimiz hafta Valerien Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'i getirdi. Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş ilk maçında sahasında Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray ise dev derbi öncesi deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederek moral depoladı. Peki Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak? İşte derbinin detayları..

Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak?

Galatasaray - Beşiktaş maçı 5 Kasım Cumartesi günü (bugün) saat 20.00'de oynanacak. NEF Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Dev derbi beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak..