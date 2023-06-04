Derbi mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe taraftarı, Ali Koç'u istifaya davet etti Galatasaray'a şampiyonluğu kaybeden Fenerbahçe'de taraftarlar alınan başarısız sonuçların ardından Başkan Ali Koç'u istifaya çağırdı.

Süper Lig'de şampiyonluğu daha önce garantileyen Galatasaray, 37. haftada konuk ettiği ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmada rakibi karşısında üstün bir mücadele sergileyen sarı-kırmızılı takım, Nicolo Zaniolo (2) ve Mauro Icardi'nin kaydettiği gollerle derbiden 3 puanla ayrıldı.

Başkan tribünde yer aldı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray maçı öncesi takımını yalnız bırakmadı.

Derbi öncesi Galatasaray'ın yemek davetini kabul etmeyen Ali Koç, takımıyla birlikte Ali Sami Yen Stadyumu'na gitti ve takımını tribünden takip etti.

Taraftar istifaya çağırdı

Fenerbahçe'nin ezeli rakibine karşı aldığı bu mağlubiyetin ardından ise sarı-lacivertli taraftarlar adeta ayağa kalktı.

Fenerbahçeliler, sosyal medyada şampiyonluğu kaybeden Başkan Ali Koç'a eleştirilerde bulundu ve istifaya çağırdı. Twitter'da "AliKoçİstifa" hashtagi kısa süre içerisinde trend oldu.