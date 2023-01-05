DERBİ ÖNCESİ ŞOK! Fenerbahçe - Galatasaray maçına misafir takım taraftarı alınmayacak mı?

Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi misafir takım seyircisinin maça alınıp alınmayacağı merak uyandırdı. İşte o karar..

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi beklenen haber geldi.

Derbide misafir takım seyircisinin olup olmayacağı uzun süredir merak ediliyordu. Bugün yapılan açıklama ile bu soru yanıt buldu.

Galatasaraylı futbolseverlerin beklediği karar İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından açıklandı. Alınan kararı Fenerbahçe yaptığı açıklama ile duyurdu.

Fenerbahçe resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Galatasaray ile 8 Ocak Pazar günü Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynayacağımız karşılaşma öncesinde İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından alınan karar şu şekilde:

- İl Güvenlik Kurulu kararı gereği misafir takım seyircileri müsabakaya alınmayacağından dolayı, misafir tribün bloklarındaki koltuklar taraftarlarımız için satışa sunulacaktır.

- Son 365 gün içerisinde Galatasaray A.Ş. logolu Passolig kartını iptal eden taraftarlara bilet satışı yapılmayacak, kombine kartlardan transfer bilet alımı engellenecektir.

- Son 24 saat dahil olmak üzere, Fenerbahçe A.Ş. logolu Passolig kartı olmayan taraftarlara bilet satışı yapılmayacaktır.

- Son 24 saat dahil olmak üzere, Fenerbahçe A.Ş. logolu Passolig kartı olmayan taraftarla kombine kartlardan bilet transferi yapılmayacaktır.

- Son 24 saat dahil olmak üzere, satışı yapılan tüm biletler transfer edilemeyecektir.

- Son 24 saat dahil olmak üzere tüm kombine biletlere sadece 1 transfer hakkı verilecektir.