Derbide Beşiktaş, Galatasaray'ı mağlup etti Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş derbi maçında Galatasaray'ı 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 mağlup etti.

Süper Lig’in 32. haftası dev bir karşılaşmaya sahne oldu. Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş ile Okan Buruk ekibi Galatasaray, hakem Ali Şansalan yönetiminde Dolmabahçe'de karşı karşıya geldi.

Bu keyifli mücadelede Beşiktaş, 1-0 geriye düşmesine rağmen ezeli rakibi Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti.

Galatasaray öne geçti

Galatasaray, 20. dakikada Milot Rashica'nın asisti ve Mauro Icardi'nin golüyle öne geçti. Sezonun ilk yarısındaki Beşiktaş derbisinde iki kez fileleri havalandıran Mauro Icardi, Dolmabahçe'de de golünü atmayı başardı.

İlk yarı eşitlikle sona erdi

Beşiktaş, 35. dakikada Masuaku'nun kullandığı korner sonrası Romain Saiss'in kafa golüyle eşitliği sağladı. Süper Lig'deki tek asistini ilk yarıdaki Galatasaray derbisinde yapan Saiss, ilk golünü de yine sarı-kırmızılılara karşı attı.

Beşiktaş üç golle kazandı

Amir Hadziahmetovic, 58. dakikada Beşiktaş'ı öne geçirdi. Devre arasında Konyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Boşnak orta saha, siyah beyazlı forma ile ilk gol sevincini yaşadı.

Maçın skorunu belirleyen golü 90+4'te Vincent Aboubakar attı.

Beşiktaş, üst üste üçüncü kez kazandı

Süper Lig’de aldığı bu galibiyetle art arda 3. maçını da kazanan Beşiktaş 65 puana yükseldi. Konuk ekip Galatasaray ise Fatih Karagümrük beraberliğinin ardından Beşiktaş'a mağlup oldu ve 70 puanda kaldı.

Gelecek hafta Beşiktaş, Antalyaspor'la deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray ise Başakşehir'i konuk edecek.