Derbide fişekle yaralanan taraftar: 46 gün hastanede kaldım Göztepe ile Altay arasında oynanan olayların çıktığı derbide işaret fişeğiyle yaralanan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır, "46 gün hastanede kaldım. Her sabah o yaraların acısıyla uyandım. İşime gidemiyorum" dedi.

İzmir’de Gürsel Aksel Stadı'nda 27 Kasım 2022’deki Göztepe-Altay maçında Altay taraftarları, 20. dakikada Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme işaret fişeği fırlattı ve bir taraftar yaralandı.

Müsabakanın 22. dakikada durdurulmasının ardından M.N.A. isimli Göztepe taraftarı, eline geçirdiği korner bayrak direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç’e saldırdı. Yaşanan olaylar sonucu hakemin isteğiyle futbolcular soyunma odasına giderken, yaklaşık 25 dakika beklemenin ardından müsabaka tatil edildi.

19 kişi tutuklandı

M.N.A. ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefet’ suçlarından tutuklanıp daha sonra serbest bırakılırken, tribüne fişek atılarak bir kişinin yaralanmasına ilişkin soruşturmada ise gözaltına alınan 23 kişiden 19’u tutuklandı.

Soruşturma çerçevesinde tutuklanan 18 kişi daha sonra serbest bırakılırken, tutuklu bulunan Furkan Ersanlı hakkında, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan, diğer 22 sanık için ‘Kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardım’, 11 sanık için ‘Tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak’, diğer 11 sanık için de ‘Tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarında kullanarak müsabaka düzenini bozmak’ suçlarından cezalandırılmaları istendi.

Yargılanmalar bugün devam edildi

Sanıkların yargılanmalarına bugün devam edildi. İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Furkan Ersanlı ve bazı tutuksuz sanık ile taraf avukatları ve maçta yaralanan Mehmet Çakır hazır bulundu.

"O fişeği ağzımdan çıkarmasam yanacaktım"

Olaylı derbide işaret fişeği ile yüzünden, elinden ve vücudundan feci şekilde yaralanan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır, aralarında çocukların da bulunduğu 6-7 kişilik akraba grubuyla maça gittiğini anlatarak, şunları dedi:

“Yanımızda çocuk olduğu için aile tribünü diye bilinen yere gittim. 30 senedir maça giderim böyle bir şey yaşamadım. Her maçtaki gibi karşılıklı tezahüratlar devam ediyordu. Sağ taraftan çeneme bir şey girdi. Bir sıcaklık hissettim. Onun şiddetiyle yere düştüm. Herkes dua etsin beni elim kurtardı. O fişeği ağzımdan çıkarmasam yanacaktım, akciğerlerim iflas edecekti. Onu tutup çıkarınca arkadaşlarım da yaralandı.”

"İki büyük operasyon geçirdim"

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde tedavisinin halen devam ettiğini söyleyen Çakır, şu şekilde konuştu:

“Dudağımın bir kısmında hala his yok. 6 aylık tedavi süresinden sonra diş tedavisine geçilecek. Hala düzgün beslenmiyorum. Vücudumda 3. derece yanık var, hala tedavisi devam ediyor. İki büyük operasyon geçirdim. Hala elimi kurtarmak için uğraşıyorlar. Elimle fişeği çıkarıp kendimi kurtarmasam bugün bambaşka bir dava görülüyor olabilirdi.”

"Her sabah o yaraların acısıyla uyandım"

Hastanedeki tedavi sürecini de anlatan Çakır, şu açıklamayı yaptı: