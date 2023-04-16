Derbide gözler Bakasetas ve Ghezzal'ın üzerinde olacak Süper Lig'in 29. haftası Trabzonspor-Beşiktaş maçıyla sona erecek. Bu derbi mücadelesinde takımların en büyük gücü Anastasios Bakasetas ve Rachid Ghezzal olacak.

Süper Lig'de 29. hafta dev bir maçla sona erecek. Üst üste aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen Beşiktaş ile son dönemlerde aldığı kötü sonuçlarla zirveden uzaklaşan Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavili takımın evinde Akyazı Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Bu dev mücadele öncesinde ise iki takımda kadrodaki yıldız oyuncularının performanlarına güveniyor. Süper Lig'in gidişatını yakından ilgilendiren bu maçta ise Trabzonspor'un en büyük kozu Anastasios Bakasetas olurken Beşiktaş'ın ise Rachid Ghezzal olacak.

Bakasetas, Trabzonspor'un en büyük kozu olacak

Bu maçta gözler takımlarının oyun kurucu özelliğine sahip olan iki futbolcuda olacak. Avrupa ve Türkiye Kupası'na veda eden Süper Lig'de de zirvenin uzağında kalan ve kötü bir sezon geçiren Trabzonspor'da Bakasetas takımı iyi bir sezon geçirmemesine rağmen bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri çekti.

Yunan oyuncu, Karadeniz ekibiyle bu sezon 36 maçta forma giydi. 29 yaşındaki isim, bu maçlarda 11 gol ve 10 asistle oynayarak takımına büyük bir katkıda buldu.

Ghezzal, sakatlıktan iyi döndü

Beşiktaş cephesinde ise bu maçta gözler Cezayirli yıldız futbolcu Rachid Ghezzal'ın üzerinde olacak. Siyah-beyazlı takıma geldiği günden bu yana gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Ghezzal, bu sezon ise büyük bir şanssızlık yaşadı.

Süper Lig'in ilk yarısında Trabzonspor karşısında sakatlık geçirerek sahalardan yaklaşık 5 ay uzak kalan 30 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın İstanbulspor'u konuk ettiği maçta sahalara geri dönmüştü.

Geri dönüşüyle birlikte eski performansına kavuşan hücum oyuncusu, bu sezon siyah-beyazlı formayı 9 kez giydi. Ghezzal bu maçlarda 2 gol ve 3 asistle oynadı.