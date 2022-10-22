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Derbide kazanan Galatasaray

Derbide kazanan Galatasaray

Kadın Futbol Ligi'nde Fenerbahçe ile Galatasaray ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya geldi. Maçı sarı-kırmızılı takım 3-2 kazandı.