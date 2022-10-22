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Derbide kazanan Galatasaray
Kadın Futbol Ligi'nde Fenerbahçe ile Galatasaray ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya geldi. Maçı sarı-kırmızılı takım 3-2 kazandı.
- 22.10.2022 - 17:17
Kadın Futbol Ligi B Grubu 2. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Beylerbeyi 75.Yıl Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-2 kazandı.
Ebru'nun golüyle galibiyet geldi
Fenerbahçe'nin golleri 25. dakikada Kennya Cordner ve 49. dakikada Zenatha Goeieman Coleman'dan geldi.
Galatasaray'ın gollerini ise 45+2. dakikada Milica Denda, 84. dakikada Yağmur Uraz ve 90+3. dakikada Ebru Topçu kaydetti.
Galatasaray, sezona 2'de 2 ile başladı
Bu sonuçla birlikte Galatasaray 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti. Fenerbahçe ise 3 puanda kaldı.
İlk maçı Fenerbahçe kazanmıştı
İki ezeli rakibin kadın takımları geçtiğimiz sezon tarihlerinde ilk kez karşılaşmış ve Fenerbahçe sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.