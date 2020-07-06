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- Derbilerin kralı Trabzonspor
Derbilerin kralı Trabzonspor
- Haber Merkezi
- 06.07.2020 - 11:42
Şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olan Trabzonspor, zorlu Galatasaray deplasmanından 3 puanla dönerek zirve takibini sürdürdü.
Sosa, Novak ve Sörloth'un golleriyle rakibini 3-1 mağlup eden bordo-mavililer, son 4 hafta kala puanını 61'e yükseltti.
36 YIL SONRA BİR İLK
3 büyüklere karşı son yıllarda ezici bir üstünlük kuran Karadeniz Fırtınası, 1983-84 sezonundan bu yana ilk kez bir sezonu Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a mağlup olmadan tamamladı.
Trabzonspor ayrıca 3 büyüklere karşı oynadığı son 10 maçta da yenilgi yüzü görmedi.
Galatasaray 1-3 Trabzonspor
Fenerbahçe 1-3 Trabzonspor
Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe
Beşiktaş 2-2 Trabzonspor
Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe
Trabzonspor 1-1 Galatasaray
Trabzonspor 4-1 Beşiktaş
Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor
Trabzonspor 2-1 Beşiktaş
Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor