Derbilerin kralı Trabzonspor

Galatasaray'ı 3-1 mağlup eden Trabzonspor, 36 yıl sonra ilk kez bir sezonu derbi kaybetmeden tamamlamış oldu. Bordo-mavililer ayrıca son 10 maçta da ezeli rakiplerine hiç yenilmedi.