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    Derbilerin kralı Trabzonspor

    Derbilerin kralı Trabzonspor

    Galatasaray'ı 3-1 mağlup eden Trabzonspor, 36 yıl sonra ilk kez bir sezonu derbi kaybetmeden tamamlamış oldu. Bordo-mavililer ayrıca son 10 maçta da ezeli rakiplerine hiç yenilmedi.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2020 - 11:42
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    Derbilerin kralı Trabzonspor #1

    Şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olan Trabzonspor, zorlu Galatasaray deplasmanından 3 puanla dönerek zirve takibini sürdürdü.

    Sosa, Novak ve Sörloth'un golleriyle rakibini 3-1 mağlup eden bordo-mavililer, son 4 hafta kala puanını 61'e yükseltti.

    36 YIL SONRA BİR İLK

    3 büyüklere karşı son yıllarda ezici bir üstünlük kuran Karadeniz Fırtınası, 1983-84 sezonundan bu yana ilk kez bir sezonu Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a mağlup olmadan tamamladı.

    Trabzonspor ayrıca 3 büyüklere karşı oynadığı son 10 maçta da yenilgi yüzü görmedi.

    Galatasaray 1-3 Trabzonspor
    Fenerbahçe 1-3 Trabzonspor
    Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe
    Beşiktaş 2-2 Trabzonspor
    Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe
    Trabzonspor 1-1 Galatasaray
    Trabzonspor 4-1 Beşiktaş
    Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor
    Trabzonspor 2-1 Beşiktaş
    Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor

    Derbilerin kralı Trabzonspor #2

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