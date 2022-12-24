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    Derbinin devre arasında iki takımın yöneticileri arasında kavga çıktı

    Derbinin devre arasında iki takımın yöneticileri arasında kavga çıktı

    Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maçın devre arasında protokoldeki iki takımın yöneticileri birbirine girdi, ortalık karıştı.
    • Haber Merkezi
    • 24.12.2022 - 21:34
    • Güncelleme : 24.12.2022 - 21:41
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    Süper Lig'in 15.haftasında kendi sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Trabzonspor, sarı-lacivertli ekibi 2-0'lık skorla mağlup etti.

    Karşılaşmanın devre arasında Trabzonspor'un protokol tribününün yer aldığı kafetarya bölümünde gerginlik çıktı.

    Devre arasında başladı

    Devre arasında protokol bölümünün yer aldığı alanda tribündekiler ve Fenerbahçeli yöneticiler arasında gerginlik çıktı.

    Bunun ardından kavga içeriye taştı.

    Derbinin devre arasında iki takımın yöneticileri arasında kavga çıktı

    Güvenlik güçleri araya girdi

    İki takımın yöneticileri arasında tansiyon yükseldi.

    Çıkan gerginlik, güvenlik güçlerinin araya girmesiyle sona erdi.

    Derbinin devre arasında iki takımın yöneticileri arasında kavga çıktı #1

    Derbinin devre arasında iki takımın yöneticileri arasında kavga çıktı #2

    Derbinin devre arasında iki takımın yöneticileri arasında kavga çıktı #3


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