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    Derbinin gizli kahramanı: Juan Mata

    Galatasaray'da gözler İspanyol yıldız Juan Mata'ya çevrildi. Sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Galatasaray'da Okan Buruk A planını belirlerken, B planını da oyunculara ezberletti.
    • 05.11.2022 - 10:37
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    Derbinin gizli kahramanı: Juan Mata

    Galatasaray'da bu akşam oynanacak Beşiktaş derbisinin gizli kahramanı Juan Mata olacağa benziyor. Sarı kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, derbi 11'ini belirledi. Ancak B planı üzerinde çok durdu. Buna göre olası kötü senaryoda çözüm belli.

    Galatasaray derbiye önde basarak erken gol bulma umuduyla başlayacak. Savunmayı önde kurmayı düşünen Okan Hoca, Beşiktaş ataklarında ofsayt taktiği uygulayacak. Ancak işler istendiği gibi gitmezse B planı da hazır. Buna göre Cimbom'da ilk hamle olarak Juan Mata oyuna alınacak.

    Okan Buruk'un idmanlarda özellikle üzerinde durduğu Mata, son hafta Fatih Karagümrük maçında da sonradan oyuna girip hem iyi oynamış hem de gol bulmuştu.

    Derbinin gizli kahramanı: Juan Mata #1

    İlk 11 belli gibi

    Galatasaray'ın derbideki 11'i belli denebilir. Buna göre kalede Fernando Muslera, savunmada ise Boey, Nelsson, Abdülkerim ve Emre Taşdemir yer alacak.

    Orta sahada Torreira ve Oliveira'ya görev verecek olan Okan Buruk, önlerinde Mertens, kanatlarda ise Rashica ve Kerem'i oynatacak. Forvette ise Mauro Icardi görev alacak.


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