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    Derbide kalecilerin performansı, sonucu etkileyecek

    8 Ocak Pazar günü yapılacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler iki takımın kalecilerinde olacak.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2023 - 13:55
    • Güncelleme : 06.01.2023 - 14:14
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    Derbide kalecilerin performansı, sonucu etkileyecek

    Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde geri sayıma geçildi.

    Sarı-kırmızılı ekip ligde 36 puanla zirvede bulunurken, sarı-lacivertli ekip de Galatasaray'ın 1 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

    Liderlik mücadelesinde forvet oyuncularının formu ön plana çıkarken, derbide kaleyi korumaları beklenen Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki file bekçisi Altay Bayındır ile Galatasaray'ın 36 yaşındaki Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın sergileyeceği performans, derbinin sonucuna doğrudan etki edecek.

    Fenerbahçe'de 4. sezonunu yaşayan Altay Bayındır ve Galatasaray'da 12. sezonunu geçiren Muslera'nın derbide ortaya koyacağı mücadele, takımları adına büyük önem taşıyacak.

    Altay Bayındır, kaleyi kaptırmadı

    Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, ligde geride kalan 16 maçın tamamında forma giydi.

    Sarı-lacivertli ekip, Altay'ın kalede olduğu söz konusu müsabakalarda 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, bu maçlarda kalesinde 17 gol gördü.

    Altay Bayındır, forma giydiği lig maçlarının 8'inde kalesini kapatırken, diğer 8 karşılaşmada 17 gole engel olamadı.

    Sarı-lacivertli takımın kaptanının, 6. kez Galatasaray'a karşı forma giymesi bekleniyor. Fenerbahçe, Altay'ın kaleyi koruduğu 5 Galatasaray derbisinde 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

    Altay, Galatasaray derbilerinde birer kez 1 ve 3 gol yedi. Genç file bekçisi, 3 derbide ise kalesini gole kapattı.

    Derbide kalecilerin performansı, sonucu etkileyecek #1

    Muslera'nın 27. Fenerbahçe derbisi

    Fernando Muslera, Fenerbahçe'ye karşı 27. kez Galatasaray'ın kalesini korumaya hazırlanıyor.

    Sarı-kırmızılı takımın kalecisi, bu sezonki 16 maçın 15'inde kaleyi korudu. Çıktığı 7 mücadelede kalesini kapatan Uruguaylı kaleci, diğer 8 karşılaşmada 12 gole engel olamadı.

    Muslera, daha önce 22'si Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası, 3'ü de TFF Süper Kupa maçı olmak üzere Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 26 karşılaşmada 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

    AA'nın haberine göre sarı-lacivertli takımla yapılan 26 müsabakada kalesinde 24 gol gören Muslera, 10 karşılaşmada ise kalesini gole kapatti.

    Derbide kalecilerin performansı, sonucu etkileyecek #2


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